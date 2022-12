Unfall mit drei Autos an der Auffahrt zur B467 führt zu Staus

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagabend an der Abbiegespur zur B467 an der Seestraße/Tettnanger Straße gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg mitteilt, wollte ein Autofahrer von der B467 an der Abfahrt links auf die Seestraße in Richtung Tettnang einbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Tettnang kommenden Fahrzeugs. Durch den Zusammenprall wurde dieses Auto wiederum abgewiesen und stieß mit einem dritten Fahrzeug zusammen, das aus Richtung Friedrichshafen kommend auf der Abbiegespur stand.

Drei Autos werden am Montagabend in einen Verkehrsunfall an der Auffahrt von der B467 an der Seestraße/Tettnanger Straße verwickelt. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Hoher Sachschaden entstanden

Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Auch die Tettnanger Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Dies unter anderem auch, um die Unfallstelle zu beleuchten. Ebenso war der Rettungsdienst vor Ort. Durch eine zeitweise Sperrung der Straße kam es teilweise zu Staus.