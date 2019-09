Unfall mit Cityroller: Auto erfasst Siebenjährigen

Ein siebenjähriger Junge ist am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in der Langenargener Straße schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr der Junge mit seinem Cityroller auf dem stark abschüssigen Verbindungsweg von den Schulen in Richtung Langenargener Straße und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er fuhr unvermittelt auf die Straße und wurde hier von einem Auto einer 64-jährigen Frau erfasst. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro.