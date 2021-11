Unfall fordert drei Verletzte

Drei Verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der B 467 Höhe Tettnang ereignet hat. Eine 25-jährige Autofahrerin wollte von Tettnang kommend auf die B 467 einfahren. Ein 57-Jähriger, der aus Richtung Kressbronn kam, wich ihr aus und stieß dabei frontal mit dem Wagen eines 28-jährigen zusammen, der im Gegenverkehr auf der Linksabbiegespur stand, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurden der 57-Jährige und seine Beifahrerin schwer verletzt, der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die B 467 war bis gegen 19.20 Uhr nur einseitig befahrbar und musste zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es weiter im Bericht der Polizei. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich unter Telefon 07541 / 7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.