Der alljährliche Kirchenfasnetsball der Seelsorgeeinheit Argental hat am vergangenen Freitag im Saal des Dorfgemeinschaftshaus in Wildpoltsweiler stattgefunden. Im mit „Flower-Power-Deko“ geschmückten Saal waren fast alle Plätze besetzt.

Haupt- und Ehrenamtliche aus den einzelnen Kirchengemeinden sorgten auch dieses Jahr wieder für ein abwechslungsreiches Programm. Einige Musikanten aus dem Musikverein Wildpoltsweiler sorgten in bewährter Weise für Speis und Trank. Pastoralteam, Kirchengemeinderäte, Mesner, Kommunionhelfer und Lektoren waren zugleich als Ballbesucher und Akteure dabei.

Erwin Baur führte in bewährter Weise mit seiner humorvollen Art durch das Programm. Im ersten Programmpunkt kamen drei Neukircher Feuerwehrleute mit Feueralarm und kleinem Fahrzeug in den Saal und machten sich auf die Suche nach Brandherden in der Seelsorgeeinheit Argental. Und die fanden sie auch: Pfarrer Anand bekam eine Angel, damit er besser in Krumbach Hühner fangen kann, wovon sie auch etwas abbekommen wollen.

Das Haupt von Pfarrer Hof wurde mit einem roten Hut zum „Feuerwehr-Chief“ gekrönt und bei Frau Schuster warben sie um den Eintritt in die Feuerwehr, da sie ja jetzt mehr Zeit habe, wenn sie im Kirchengemeinderat aufhört.

Nun hatte das Pastoralteam seinen Auftritt. Es wurden Gruppen gebildet. Dazu musste jeder von seinem Sitzplatz aufstehen und unter seinen Stuhl schauen, ob er eine Nummer findet. Mit Umschreibungen waren Schokoladenmarken wie After Eight (Umschreibung: „Nach der Tagesschau“) Mars, Bounty, Soft Cake zu erraten. Als Preis gab es dann ein Päckchen der erratenen Schokoladenmarke.

Die Kirchengemeinde Krumbach sorgte als nächstes für Unterhaltung. Die singenden Kirchenmäuse des Kirchenchors waren auf einem Gemeindefest. Eine dieser Kirchenmäuse, Micky Maus, erzählte von ihrer Suche nach Essen und Trinken. Reichlich Moselwein gab es in der Sakristei, wovon sie dann auch betrunken war. In einen Kasten in der Kirche sei sie hineingefallen. Und als sie dann endlich befreit worden sei, sei sie die Straße aufwärts zum Pfarrhaus gekrochen, wo sie sich im Keller an reichlichem Essen laben konnte.

Die Kirchengemeinde Laimnau hat keine Kosten und Mühen gescheut und das Starorchester Peter- und Paulinski vom Bollenbach unter der Leitung von Simon de Hof zum Ball geschickt. Mit ihren Instrumenten – Fahrradpumpen und Trommeln – sorgten sie für Unterhaltung.

Um Begrifferaten ging es im Programmpunkt der Tannauer zusammen mit Gemeindereferentin Michaela Hertnagel. Zwischen und nach diesen Programmpunkten war Polonaise und Tanzen angesagt. Reinhold Neidhart sorgte in bewährter Weise den ganzen Abend für Tanz- und Schunkelmusik. Der stimmungsvolle Ball ging noch bis in die Morgenstunden.