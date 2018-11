Und jetzt live nach Tettnang

Friedrich Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer stellen sich am Dienstag, 27. November, auf der Regionalkonferenz in Böblingen vor. Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Merkel an der Spitze der CDU geht damit in eine entscheidende Phase und die CDU Tettnang wird live dabeisein und die Geschehnisse aus der Kongresshalle per Live-Schaltung allen Interessierten zugänglich machen, heißt es in einer Mitteilung der CDU-Ortsgruppe Tettnang.

Der Bürgerstammtisch findet daher am kommenden Dienstag ab 18 Uhr im Restaurant Culinarium, Langenargener Straße 67, bei der Tennisarena Hagenbuchen statt, damit sich ein jeder selbst ein direktes Bild der Kandidaten machen kann.

Die Ortsgruppe wird im Anschluss unter den Anwesenden eine Probeabstimmung zu den drei Kandidaten machen und das Ergebnis an den Delegierten im Kreisverband Bodensee weitergeben, heißt es weiter.