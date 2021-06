Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen in der Oberhofer Straße in Tettnang geparkten Hyundai rundum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Durch die offensichtlich mutwillige Tat entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07542 / 937 10 entgegen.