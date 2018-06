Unbekannter will Radarfalle in Brand setzen

Einen an der B 467 in Höhe Reutenen bei Tettnang aufgestellten Blitzanhänger hat ein unbekannter Täter offenbar zwischen Montag, 14.30 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr in Brand zu setzen versucht. Das meldet die Polizei.

Der Unbekannte hatte den Anhänger vermutlich mit brennbarer Flüssigkeit, Benzin oder Spiritus, übergossen. Dann wurde der Wagen angezündet. „Durch die dadurch entstandenen Verußungen wurde jedoch kein nennenswerter Sachschaden verursacht“, heißt es in der Polizeimeldung.

Auch Fotos belegen: Die Flammen konnten dem massiven Radaranhänger wohl nichts anhaben.

Trotzdem sucht die Polizei nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben.