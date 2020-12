Unbekannter will in Bäckerei einbrechen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht, in eine Bäckerei in der Wangener Straße einzubrechen. Der mögliche Zeitraum erstreckt sich laut Polizei von 19 bis 5 Uhr.

Bei dem gewaltsamen Versuch, in den Verkaufsraum zu gelangen, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, in Verbindung zu setzen.