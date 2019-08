Unbekannter stiehlt zwei Gasgrills

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Gasgrills im Gesamtwert von rund 300 Euro aus dem Regal eines Einkaufmarkts in der Wangener Straße entwendet. Laut Polizeibericht ging er damit zur Kasse und gab vor, diese in einer anderen Filiale gekauft zu haben, nun aber zurückgeben wolle. Da die dafür zuständige Marktleiterin jedoch nicht da war, verließ der Unbekannte den Markt mit der Zusicherung, am nächsten Tag wieder zu kommen. Erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass die beiden Gasgrills aus dem eigenen Sortiment stammen.

Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 meter groß und untersetzt. Er hat kurze, dunkle Haare und ein sonnengebräuntes Gesicht. Der Mann sprach hochdeutsch, trug ein weißes T-Shirt.