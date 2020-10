Unbekannter stiehlt E-Bike

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag ein grünes E-Bike der Marke Bergamont entwendet, das die 49-jährige Eigentümerin zuvor abgeschlossen an der Rückseite eines Gebäudes an der Lindauerstraße abgestellt hatte. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf über 3000 Euro.