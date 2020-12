Unbekannter rast mit dem Auto über den Sportplatz

Mutwillig verwüstet hat ein unbekannter Täter vermutlich am vergangenen Wochenende den Rasenplatz des SC Bürgermoos. Bei dieser Aktion hat er dadurch einen Schaden von rund 3000 Euro angerichtet. Der Unbekannte fuhr mit einem Pkw über einen Feldweg von der Semliner Straße kommend auf den Rasenplatz und drehte dort mehrere Runden. Personen, die am Wochenende Verdächtiges beim Sportplatz in Bürgermoos beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Telefon 07542 / 937 10, in Verbindung zu setzen.