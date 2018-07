Unbekannter haut nach Parkrempler ab

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „An der Schule“ begangen hat. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beimEin- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, entgegen.