Unbekannter flieht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Dienstag zwischen 17 und 19.15 Uhr in Friedrichshafen in der Länderöschstraße oder in Tettnang in der Klausenburger Straße zu einem Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Ein unbekannter Autofahrer hatte einen abgestellten Hyundai gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Wo der Unfall genau stattgefunden hat, ist laut Polizei bislang noch unklar.