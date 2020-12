Unbekannter Fahrer sucht das Weite

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.45 und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Klausenburger Straße in Bürgermoos einen gepakrten VW Golf angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist der Verursacher davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den Schaden schätzt die öolizei auf etwa 600 Euro.