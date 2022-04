Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr in der Argenstraße in Tettnang mit seinem Auto gegen einen BMW gefahren, der dort laut Polizei ordnungsgemäß geparkten war.

Dabei entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 2700 Euro. Am Unfallort wurde das Spiegelgehäuse eines VW in der Farbe Grau gefunden.