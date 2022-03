Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 12 und 18.15 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf einem Parkplatz in der Hofrat-Moll-Straße in Tettnang geparkten Audi A4 angefahren und danach das Weite gesucht hat. Der Unfallverursacher hinterließ laut Schätzung der Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.