Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagvormittag auf dem öffentlichen Parkplatz in der Graf-Eberhard-Straße einen abgestellten VW Touran angefahren und beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07542 / 937 10.