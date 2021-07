Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 7.20 Uhr und 7.50 Uhr einen auf dem Parkplatz des Therapie-Zentrums in der Lindauer Straße geparkten Mercedes-Benz angefahren. Trotz Sachschadens in Höhe von rund 1.500 Euro fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme blaue Lackantragungen sicher und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.