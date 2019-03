Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstagnachmittag zwischen 14.45 und 17 Uhr vermutlich beim Ragnieren in der Wilhelmstraße in Tettnang ein geparktes Auto der Marke Hyundai angefahren. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich der Unbekannte im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Er richtete einen Schaden von etwa 5000 Euro an.