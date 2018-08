Unbekannter entfernt Radschrauben

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die am Freitag zwischen 7 und 18 Uhr in der Emil-Münch-Straße begangen wurde. Ein unbekannter Täter hatte fünf Radschrauben eines auf dem Parkplatz des Klinikums Tettnang abgestellten BMW gelöst. Der Besitzer bemerkte auf der Heimfahrt das komische Fahrverhalten seines Autos und hielt an. Bei einer Überprüfung entdeckte er das Fehlen aller fünf Schrauben eines Rades.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 / 70 10, zu melden.