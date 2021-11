Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag auf Montag ein in der Grabenstraße in Tettnang geparktes Auto beschädigt. Der Täter zerkratze laut Pressemitteilung der Polizei die linke Fahrzeugseite des Wagens und zerstach einen Reifen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter der Telefonnummer 07542 / 937 10 entgegen.