Unbekannter Autofahrer touchiert Audi und flüchtet

Einfach das Weite gesucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Montag zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Klausenburger Straße einen geparkten Audi angefahren hat. Der Unfallverursacher hinterließ laut Polizeibericht an der Beifahrerseite des Wagens einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinwiese zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07542 / 937 10 zu melden.