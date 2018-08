Unbekannter überfällt Geschäft in Montfortstraße in Tettnang

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Geschäft in der Montfortstraße in Tettnang überfallen. Wie der Geschädigte mitteilte, war er von dem Täter hinterrücks zu Boden gestoßen und seines Bargeldes beraubt worden. Das Opfer, das dabei verletzt wurde, musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es im Polizeibericht.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Montfortstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Telefon 07541 / 70 10, zu melden.