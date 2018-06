Unbekannter überfällt Fastfood-Restaurant

Zu einem dreisten Überfall kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf ein Fastfood-Restaurant in der Dr. Klein-Straße. Ein unbekannter Täter betrat durch einen Seiteneingang die Filiale und bedrohte zunächst einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Danach ging der Täter in einen Büroraum, bedrohte dort Schichtleiter mit der Schusswaffe, ließ sich den Tresor öffnen und das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe in eine Stofftasche packen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannter Richtung. Folgende Beschreibung des Räubers liegt der Polizei vor: zirka 30 Jahre alt, lediglich zwischen 135 und 145 Zentimeter groß, dünne Statur, schmales eingefallenes Gesicht. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Sonnenbrille. Mitgeführt hatte er eine große, schwarze Pistole und eine weiße, mit Werbung bedruckte Stofftasche .

Personen, denen der Mann im fraglichen Zeitraum aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu melden. Einklappen Ausklappen