Unbekannte steigen in Freibad ein

Die Polizei Tettnang bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung im Freibad Obereisenbach. Unbekannte Personen sind am vergangenen Wochenende über den zwei Meter hohen Zaun des Freibades geklettert und haben eine schwere Sitzbank, die am Beckenrand stand, ins Wasser geworfen. Durch den Aufprall entstand eine große Delle am Aluminiumboden des Beckens. Das genaue Ausmaß des Schadens muss noch untersucht werden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07542 / 937 10.