Unbekannte Perlen aus den Zeiten Mozarts

„Es muss nicht immer Mozart sein!“: So hat das Malve Ensemble Konstanz am Sonntagabend sein Konzertprogramm im Rahmen der Kammermusik in St. Johann überschrieben. Und das muss es tatsächlich nicht, wenn es aus Mozarts Zeit noch so charmante unbekannte Perlen gibt, wie sie das Quartett mit der Flötistin Gertraud Malchow, dem Geiger Michael Wieder, der Bratschistin Barbara Wernigk und dem Cellisten Matthew Brooke an diesem Abend serviert hat.

Als Mitglieder der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben kannten sie sich schon lange, ein ad-hoc-Auftritt führte 1996 zur Gründung des Ensembles, das sich seither mit sichtlicher und hörbarer Freude der Kammermusik verschrieben hat und gerne auch unbekannte Schätze hebt, in die Michael Wieder charmant und vom Fußball-Vorabend etwas stimmgeschädigt eingeführt hat.

So stand mit dem in Rottenburg am Neckar geborenen und bald nach Wien gezogenen Franz Anton Hoffmeister ein Komponist am Anfang, der trotz seines umfangreichen kompositorischen Werks vor allem als Musikverleger bekannt geworden ist. Bezaubernd war sein Quartett c-Moll op. 16/2. Warm schwebte der Flötenton über den Streichern und wurde von ihnen umspielt, reihum wanderten die Themen und vereinten sich wieder. Hell und tröstlich war das Andante, eine Serenade, die von Cello und Bratsche ausging. Beschwingte Anmut lag über dem Allegro-Schlusssatz - das geistvolle Flötenquartett hätte ebenso von Mozart sein können. Einen unüberschaubaren Irrgarten von Streichtrios habe Joseph Haydn hinterlassen, „Handgelenksübungen“ für den täglichen Bedarf, wie Wieder sie nannte. Die Zuhörer goutierten die bezaubernd schwingende Idylle, die Tonfülle des Presto, das jedem Instrument Raum zum Profilieren einräumte.

Zum Abschluss gibt’s einen musikalischen Scherz

Meister Mozart durfte dann im Programm doch nicht fehlen, in „mo-zärtlichem“ Miteinander gaben sich die Musiker dem anmutigen zweisätzigen Quartett C-Dur KV 171 hin. Heiter, graziös, energisch, nachdenklich und wieder fröhlich hüpfend und tirilierend erklangen die phantasievollen Variationen. Mit dem Quartett C-Dur op.145/1 des in Bonn geborenen Komponisten Ferdinand Ries, dessen bewegtes Leben sich zwischen Wien, Paris, Moskau, London und Stockholm abgespielt habe, präsentierten die Musiker ihr Lieblingswerk, ein vielfarbiges beschwingtes Stück Kammermusik. Betörend sang das Cello zur Flöte, die Geige stimmte eine frohe Melodie an, die die Flöte aufnahm. Charme paarte sich mit Energie, in tänzerischem Rhythmus zeigte sich jedes Instrument von seiner besten Seite. Wienerisch klang das Larghetto, sehnsüchtig träumend, während im Scherzo wieder lebhaft musiziert wurde, wie Wellen, die heranbrandeten und sich wieder zurückzogen, mutete der Satz an. Spanisches Kolorit blitzte auf im Allegro all‘espagnola, das sanft zum Abschluss kam. Noch einmal kam das Quartett nach lebhaftem Beifall zu Mozart zurück, schmunzelnd präsentierte es einen musikalischen Scherz.