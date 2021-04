Unbekannte öffnen Wasserschacht in der Langenargener Straße in Hagenbuchen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am Sonntag die gesicherten Gitter eines Wasserschachts in der Langenargener Straße in Hagenbuchen von Unbekannten geöffnet und ausgehängt worden waren. Die Täter warfen die beiden Gitter sowie eine Bank in den Schacht. Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang rückte an, barg die Gegenstände aus einer Tiefe von etwa vier Metern und verschloss den Schacht. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet unter Telefon 07541 / 70 10 um sachdienliche Hinweise.