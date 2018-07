Unbekannte entsorgen Küche in Bürgermoos

Unbekannte haben im Bereich der Wendeplatte am Ende der Marienfelder Straße in Bürgermoos neben der Straße diverse Elektrogeräte, Holz- und Fliesenteile sowie ein Spülbecken entsorgt. Die Gegenstände wurden am Dienstagabend aufgefunden, wie die Polizei mitteilt. Nun ermittelt die Polizei wegen illegaler Müllentsorgung.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Telefon 07542 / 937 10, zu melden. Einklappen Ausklappen