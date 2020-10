Unaufmerksamkeit hat böse Folgen

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat eine 19-jährige Opel-Fahrerin am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr verursacht. Die junge Frau fuhr dem Polizeibericht zufolge von einem Grundstück nach rechts in die Argenstalstraße ein und übersah dabei eine von links kommende 21-jährige Mercedes-Fahrerin. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.