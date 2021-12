Unachtsamkeit führt zu Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Dienstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Oberhofer Straße in Tettnang entstanden. Ein 50-jähriger Mini-Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Lindauer Straße unterwegs und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 41 Jahre alte VW-Lenkerin an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste.

Infolge Unachtsamkeit kam es zur Kollision bei der am Wagen des Unfallverursachers etwa 2000 Euro, am VW rund 2500 Euro Sachschaden entstand.