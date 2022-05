Uli Boettcher in der Laimnauer Argentalhalle

Die Kreislandfrauen Tettnang laden zu einem unterhaltsamen Tag in die Argentalhalle nach Laimnau ein. Am Sonntag, 29. Mai, wird dort Uli Boettcher mit seinem neuen Programm „Ich bin Viele“ begrüßt Es gibt zwei Vorstellungszeiten, um 11 Uhr und um 15 Uhr, welche jeweils von den Kreislandfrauen Tettnang bewirtet werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Eintrittskarten zum Preis von je 18 Euro sind erhältlich bei Gierers Bauernlädele in Oberdorf (Tel. 07543/3884), Obst- und Eierhof Knoblauch in Friedrichshafen/Berg (Tel. 07541/52559), beim Maschinenring Tettnang in Siggenweiler (Tel. 07542/934221) und bei Geli Hund in Dentenweiler (Tel.07543/500691). Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn und die Vorstellungsdauer beträgt zweimal 50 Minuten.

In „Ich bin Viele“ begegnet Uli Boettcher zufällig und absichtlich seinen verschiedenen Ichs, die allesamt Aufhänger für Geschichten aus seinem Leben sind. In seinem neuen Programm finden sich alte Bekannte wieder, wie seine Frau und sein Sohn, aber auch neue Figuren wie die Erb-Tante oder der Nachbar. Im Laufe der Vorstellung kristallisieren sich auf höchst unterhaltsame Weise persönliche Facetten heraus, auf die Boettcher selbst nicht immer stolz sein, über die ein anderer aber immerhin ausgiebig lachen kann.