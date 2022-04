Tettnanger Familie richtet spontane Geburtstagsparty für ukrainischen Jungen aus

Zu einer Geburtstagsparty für den 13-jährigen Stanislav haben Jenny und Felix Wössner aus Tettnang zwei aus ihrer Heimat geflohene ukrainische Familien eingeladen. Das Tettnanger Ehepaar hat selbst drei Kinder. Eigentlich sollte das Fest bei einer der in Tettnang untergebrachten ukrainischen Familien stattfinden. Doch da die Mutter zweier Kinder nach einem Sturz ins Krankenhaus musste, hat Familie Wössner spontan beschlossen, alle zu sich nach Hause einzuladen.

Bei strahlendem Frühlingswetter wurden die Gäste mit reichlich kulinarischen Köstlichkeiten vom großen Familiengrill verwöhnt. „Zur Dekoration haben auch unsere Nachbarn beigetragen“, erzählt Jenny Wössner. Obwohl die Feierlaune der Erwachsenen durch den Krieg in ihrer Heimat gedämpft war, hatten die insgesamt acht Kinder viel Spaß miteinander. Nach einem von allen gemeinsam gesungenen „Happy Birthday“, durfte das Geburtstagskind Stanislav die 13 Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auspusten.

Vater durfte mit nach Deutschland fliehen

Die Eltern des Geburtstagskinds, Sascha und Victoria, sind mit ihm und seinen Geschwistern Valeria (11) und Bogdan (16) vor dem Krieg aus Kiew geflohen. Auch Saschas Schwester, die wegen des Sturzes nicht dabei sein konnte, hat mit ihren beiden Töchtern die Ukraine verlassen. Sascha, der Vater, ist als Dozent für Rechtswissenschaften an der bekannten Shevchenko Universität in Kiew tätig. Er durfte mit ausreisen, weil Männer, die mehr als zwei Kinder unter 18 Jahren haben, mit ihren Familien die Ukraine verlassen dürfen.

In Tettnang erhalten die ukrainischen Familien unter anderem auch Unterstützung von Christoph Mezger und seiner ukrainischen Frau Alina. Die beiden haben eine fünfjährige Tochter, die in Kiew geboren ist. Tochter Annemarie ist dreisprachig aufgewachsen und spricht deutsch, ukrainisch und russisch. Die Familie lebte bis vor dem Krieg abwechselnd in Kiew und in Tettnang.

Wir haben keine Ahnung, ob unser Haus in Kiew noch steht,

sagt Christoph Mezger. Kennengelernt haben sich die Familien Wössner und Mezger in einer Kita in Tettnang. Nele, die Tochter von Wössners, und Annemarie gehen zusammen in den Kindergarten. Man hat sich angefreundet und Familie Wössner hat vergangenes Jahr im Sommer Familie Mezger in Kiew besucht. „Kiew ist eine sehr schöne Stadt mit wunderbar angelegten Parks gewesen“, erzählt Jenny Wössner. „Es tut weh zu sehen, was durch den Krieg zerstört wird.“

Zusammenarbeit mit der Stadt Tettnang

Christoph Mezger, der auch ukrainisch spricht, arbeitet mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Tettnang, Brigitte Ganzmann, und Sozialarbeiter Markus Eckardt zusammen. Sie unterstützen ukrainische Flüchtlinge, die in Tettnang und Friedrichshafen angekommen sind in allen Belangen. „Wir verteilen, suchen Wohnungen und verbringen unendlich viel Zeit mit starrer Bürokratie“, schildert Mezger.

Obwohl alle Flüchtlinge über einen biometrischen Pass verfügten, gebe es unzählige Formulare auszufüllen, was durch die Sprachbarriere sehr mühsam sei. Sehr irritierend findet Mezger auch die Tatsache, dass beispielsweise die Sparkasse von den Flüchtlingen Kontogebühren verlange. Einerseits werbe man dort für Spendengelder, andererseits lasse man sich das Konto bezahlen. Das passe nicht ganz zusammen, findet er.

Sehr beeindruckend sei die Hilfsbereitschaft der Privatleute, schildert Mezger. So werden Wohnungen, Kleidung, Lebensmittel und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Da die Menschen aus der Ukraine nur einen kleinen Koffer in den Zug mitnehmen durften, fehle es an allem. Die beiden Familien hatten das Glück, bei Maria und Hermann Locher aus Tettnang unterzukommen. Das Ehepaar habe sogar den Urlaub vorzeitig beendet, um die Angekommenen begrüßen zu können, erzählt Mezger. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Tettnang laufe bestens, freut er sich.