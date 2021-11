Überholter Autofahrer verursacht Unfall

Ein Verkehrsunfall mit rund 4000 Euro Gesamtsachschaden hat sich am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der L 326 bei Biggenmoos ereignet.

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war nach Polizeiangaben von Obereisenbach in Richtung Tettnang unterwegs und setzte zum Überholen des vorausfahrenden Fiat Ducato an. Beim Manöver geriet der 55-jährige Fiat-Fahrer zu weit nach links und streifte den Überholenden. Der BMW-Fahrer wurde infolge der Kollision nach links abgewiesen und touchierte den Bordstein. Während sich der Sachschaden am Fiat auf rund 1000 Euro beläuft, fällt dieser am 5er BMW mit etwa 3000 Euro höher aus. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.