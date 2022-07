Überholmanöver missglückt auf B467

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr infolge eines unachtsamen Überholversuchs auf der Bundesstraße 467 entstanden. Ein 25-jähriger Sprinter-Lenker fuhr demnach von Liebenau in Richtung Tettnang und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens an. Dabei übersah er, dass ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer bereits von hinten überholte, woraufhin es zur seitlichen Kollision kam.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 2000 Euro, an der E-Klasse auf etwa 4000 Euro beziffert. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.