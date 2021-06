Über die Hälfte der Mitarbeiter ist bereits geimpft

Gute Nachrichten für die Mitarbeiter des Tettnanger Sensorikexperten wenglor: Bis Ende Juni sei bereits mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter mindestens ein Mal geimpft. Dies teilt das Unternehmen mit.

Als eines der ersten Unternehmen im Bodenseekreis konnte das mittelständische Familienunternehmen bereits Anfang Mai ein erstes Impfangebot an seine Mitarbeiter machen – das sehr gut angenommen worden sei. Außerdem ermöglichen wachsende Auftragseingänge, geplante Corona-Lockerungen sowie Neubauten in Tettnang und Unterschleißheim den ersehnten Weg zurück zur Normalität.

„Jeder Mitarbeiter hat von uns bis Ende Juni ein freiwilliges Impfangebot erhalten“, sagt Geschäftsführer Fabian Baur. „Wir wollen damit die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter gewährleisten und ihnen einen schnellen Weg zurück zur Normalität ermöglichen“. Zuvor wurde in der Belegschaft der Bedarf an Impfstoff abgefragt, anschließend entsprechende Mengen bestellt. In Kooperation mit einer Hausarztpraxis in der Region gab es so bereits drei Impfevents, für die sich die Mitarbeiter und sogar deren Angehörige anmelden konnten, teilt das Unternehmen weiter mit. Und schon beim Ersttermin erhielten die Impfwilligen direkt ihren Zweittermin genannt. Die Resonanz war durchweg positiv: „Wir konnten für alle Geschlechter und Altersgruppen ein geeignetes Impfstoffangebot machen“, so Baur weiter. „Die Impfstoffe von AstraZeneca, Johnson & Johnson sowie Biontech wurden gut von unseren Mitarbeitern angenommen.“ Bis Anfang Juli haben so bereits über die Hälfte aller Mitarbeiter ihren ersten Piks erhalten und können sich schon jetzt auf einen entspannten Sommer freuen. Schließlich haben alle geimpften Mitarbeiter die Vakzine gut vertragen – außergewöhnliche Reaktionen traten keine auf.

Inzwischen stehen die Zeichen auch dank der eigenen Impfkampagne auf Lockerung. Geplant sei, Meetings wieder als Präsenztermine zu ermöglichen, Kundenbesuche vermehrt wieder vor Ort wahrzunehmen und die Mittagspause wieder gemeinsam mit Kollegen verbringen zu können. Sogar die ersten Industriemessen können dann besucht werden. Homeoffice, Videokonferenzen und viele weitere digitale Tools sollen in Zukunft flexibel verfügbar bleiben.

Bereits vor der Corona-Pandemie gab es sowohl für die Firmenzentrale in Tettnang als auch für die künftige Entwicklungs- und Produktionsniederlassung der Tochtergesellschaft wenglorMEL im bayerischen Unterschleißheim Erweiterungspläne. So sei der 6000 Quadratmeter große Erweiterungsbau im Tettnanger Oberhof inzwischen weit vorangeschritten und werde noch in diesem Jahr fertiggestellt. Für den Neubau in Unterschleißheim werde Ende Juni gemeinsam mit Vertretern der Stadt ein feierlicher Spatenstich zelebriert, der den Startschuss für die Baumaßnahmen symbolisiert.