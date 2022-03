Über „Die Erschöpfung der Frauen“

Tettn ang (sz) - Aus Anlass des „Internationalen Frauentags 2022“ haben die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis und die Stadtbücherei die Autorin, Wissenschaftlerin und Dozentin Franziska Schutzbach aus Basel zu einem Gespräch in die Stadtbücherei Tettnang eingeladen. Dieses findet am Donnerstag, 17. März, um 19.30 Uhr statt.

„Auch wenn die Welt derzeit durch den Ukraine-Krieg in Atem gehalten wird, soll der Internationale Frauentag Anlass sein, grundlegend über die Aufgaben und die Lage von Frauen nachzudenken“, lautet das Credo von Iris Egger, Mitinitiatorin der Veranstaltung von der Katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis.

Die eingeladene promovierte Soziologin Franziska Schutzbach ist eine Expertin für Fragen der Geschlechterforschung und feministische Aktivistin, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie unterrichtet an verschiedenen Universitäten und ist als Vortragsgast weit über die Schweiz hinaus gefragt. Weiter ist sie Mitglied der Gleichstellungskommission Basel-Stadt und veranstaltet monatlich den feministischen Salon in der Kaserne Basel.

Ihr neues Buch „Die Erschöpfung der Frauen“ öffnet den Blick darauf, dass der Markt, der Staat und die Gesellschaft die lebensnotwendige Sorgearbeit vor allem auf die Frauen auslagert. Und dies trotz der Tatsache, dass viele Frauen berufstätig sein wollen und sind. Sie haben viel erreicht auf dem Weg zu Berufstätigkeit und haben heute angeblich so viele Entscheidungsmöglichkeiten wie nie zuvor. Gleichzeitig sind viele erschöpft wie nie zuvor. Dies ist beispielsweise daran abzulesen, dass der Buchmarkt serienweise Ratgeber liefert, wie Frauen die Doppel- und Dreifachbelastung managen können. Dabei bleibt die Verantwortung aber wieder bei den Frauen. Für eine wirkliche Veränderung braucht es aber mehr als private Lösungen.

Iris Egger von der Katholischen Erwachsenbildung und Cosima Kehle aus der Tettnanger Stadtbücherei führen in einem Dialog mit Franziska Schutzbach durch das Buch und möchten das Publikum dazu einladen, ins Gespräch einzusteigen.