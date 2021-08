Übelkeit und Kopfweh nach Chemie-Unfall in Tettnanger Firma

In einem Betrieb in der Straße Waldesch haben am Freitagvormittag 28 Beschäftigte über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Ursächlich hierfür dürfte ausgetretenes Reinigungsmittel sein, schreibt die Polizei.

Aus einer Maschine seien offenbar aufgrund eines Bedienungsfehlers Chemikalien ausgetreten.

Das Mittel verursachte Symptome wie Atemwegsbeschwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen und Augenreizungen.

Sieben Personen mussten vorübergehend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.