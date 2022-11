U2-Tributeband spielt im Flieger

Im Flieger in Tettnang steht am Samstag, 5. November, ab 20.30 Uhr die Stuttgarter Band The Edge auf der Bühne. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebendigkeit, Energie und musikalische Variation der Musik der irischen Rockband U2 live auf die Bühnen zu bringen. Joti Pechlivanos, Ralph Ross, Jörg Fischer und Günter Wiedemann bewegen sich klanglich dabei so nahe am Original, dass man glatt meinen könnte, U2 persönlich stünde vor einem, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Frank Starzmann, der die Gesangslines von Bono mit der Muttermilch aufgenommen zu haben scheint, setzt dem Ganzen mit seiner unverwechselbaren Stimme das I-Tüpfelchen auf. Weitere Informationen gibt es unter www.flieger-tettnang.de.