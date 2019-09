U17-Juniorinnen verlieren in Donzdorf

Ohne Emilia Heilig, Amelie Veit, Marie Eisele und Philina Loitz machten sich die TSV-lerinnen auf den Weg nach Donzdorf. Die Gastgeberinnen erwiesen sich als starker Gegner. Donzdorf schlug ein hohes Tempo an und ging zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung. Lena Andric erzielte aus 18 Metern mit einem Schuss unter die Latte den Führungstreffer. Neun Minuten später erzielte Teresa Prosen den verdienten Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit: Elfmeter für Donzdorf. TSV Torfrau Damai Bock parierte, war dann aber beim Nachschuss machtlos. In Halbzeit zwei begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. In der 60. Minute wurde Teresa Prosen auf die Reise geschickt und verwandelte gekonnt zum 2:2. Weitere TSV-Möglichkeiten verfehlten knapp das Tor. Kurz vor Spielende entschied Pascale Nives Mangold das Spiel zugunsten der Heimelf. Nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten stand sie richtig und traf per Kopf. „Das Spiel kann man verlieren, Donzdorf hat guten und schnellen Fußball gezeigt. Durch die Personalsituation haben uns die Optionen gefehlt, Offensiv noch nachzulegen,“ so die Trainer.