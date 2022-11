U17 des TSV Tettnang empfängt Bundesligisten

Die Fußball-B-Juniorinnen des TSV Tettnang haben im Achtelfinale des WFV-Pokals einen Bundesligisten zu Gast. Im Riedstadion empfangen die Montfortstädterinnen am Dienstag um 18.30 Uhr den SV Alberweiler. Ziel wird es sein, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen und vielleicht sogar für eine Überraschung zu sorgen.

Letzter in der Bundesliga

Alberweiler belegt in der Bundesliga mit zwei Zählern aus sieben Spielen den letzten Tabellenplatz. Etwas besser steht Tettnang da: Mit sieben Punkten ist der TSV in der Oberliga momentan Achter. In der vorherigen Verbandspokalrunde warfen die Tettnangerinnen die zweite Mannschaft des SVA (9:2) aus dem Wettbewerb.