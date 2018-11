TV Kressbronn bricht nach 20 Minuten ein

Die Handballerinnen des SV Tannau haben sich am Samstag den Derbysieg in derBezirksklasse beim TV Kressbronn gesichert. Besonders die zweite Halbzeit dominierten die Gäste in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle beinahe nach Belieben. Dabei hatten die Seesterne aus Kressbronn bei der 21:27-Pleite nach 20 Minuten noch mit 13:8 vorne gelegen.

Noch Minuten nach dem Abpfiff saß TVK-Trainerin Stefanie Raaf mit einer ihrer Führungsspielerinnen, Ann-Kathrin Messner, zusammen und diskutierte angeregt. Währenddessen ließen sich die Handballerinnen des SV Tannau von ihren Fans als „Derbysieger“ feiern – und das zurecht. Schließlich hatte die Mannschaft von Hubert Baur nach ausgeglichenem Beginn (5:5, 10.) in Minute 20 sogar mit 8:13 in Rückstand gelegen.

In dieser Phase profierten die TVK-Damen von einigen Ballgewinnen und sicheren Abschlüssen im Tempogegenstoß, während Tannau mitunter zu hektisch und fahrig agierte. Doch das sollte sich ändern, weil SVT-Coach Baur personell und taktisch umstellte sowie mehr Bewegung von seinen Mädels forderte. Die setzten die Vorgaben prompt um und starteten eine fulminante Aufholjagd zum 13:13-Pausenstand.

Die Gastgeberinnen wirkten aufgrund dieses Spielverlaufs auch nach dem Seitenwechsel mental angeschlagen – zudem fehlte es an der nötigen Abstimmung im Defensivverbund. Die Seesterne waren unterm Strich nicht in der Lage, die eine oder andere verhinderte Stammkraft zu ersetzten, während sich die Tannauerinnen um die neunfachen Torschützinnen Susann Hampe und Anja Stoß in einen Rausch spielten.

Darüber hinaus wusste SVT-Keeperin Sylvia Egger zu überzeugen. Folgerichtig lag Tannau mit 20:17 (42.) vorne und baute den Vorsprung in Minute 53 zum 25:19-Zwischenstand vorentscheidend aus. Am Ende gewann der SV Tannau - der mit gerade einmal neun Spielerinnen angetreten war - verdient mit 27:21 und kam in einer Siegertraube mit einem lautstarken „Aus-, Aus-, Auswärtssieg“-Gesang freudestrahlend zusammen. „Die Mädels haben alle taktischen Vorgaben eins zu eins umgesetzt und sind selbst in der Phase des Rückstandes nicht hektisch geworden“, sagte Baur nach Spielschluss. „Das war einfach großes Kino.“

Und wie bewertete Steffi Raaf das Spiel? „Wir haben in den ersten 20 Minuten richtig gut gespielt. Dann jedoch haben wir den Faden völlig verloren. Man hat gemerkt, dass wir aufgrund der Ausfälle nicht eingespielt waren und diese auch nicht kompensieren konnten.“