Turner freuen sich über junge Mitglieder

Die Turner des TSV Tettnang haben ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Neben Neuwahlen gab es auch Ehrungen verdienter Mitglieder der Abteilung.

Geschäftsführer Oliver Schneider gab zu Beginn der Versammlung einen Überblick über die Aktivitäten der Turner in den letzten zwei Jahren. Schwerpunkt der Abteilung ist die Kinder- und Jugendarbeit. Hier ist in den vergangenen Jahren ein enormer Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, so dass im Herbst in einzelnen Gruppen sogar ein Zugangsstopp verhängt werden musste, wie der Verein im Eigenbericht erklärt. Die Abteilung ist mit einer großen Leistungsturngruppe auch im Wettkampfbereich unterwegs, zuletzt war die C-Jugend bei der Schülerliga erfolgreich. Aber auch im Erwachsenen- und Seniorenbereich bietet das Turnen viele Möglichkeiten, sich im TSV zu bewegen, heißt es in der Pressemitteilung. Herausragendes Ereignis sei die Veranstaltung „Fasnet im Turn-Dschungel“, die in den vergangenen Jahren zweimal angeboten wurde und großen Anklang fand. Die Carl-Gührer-Halle verwandelte sich dabei für zwei Tage in eine tolle Bewegungslandschaft, vor allem für Kinder bis zehn Jahre.

Dass die Turnabteilung im TSV auch finanziell bestens aufgestellt ist, zeigte der Kassenbericht von Kassier Gerhard Eschrich. Erfreulich in diesem Zusammenhang: Dass genügend finanzieller Spielraum blieb, um Investitionen zu tätigen und für gute Aus- und Weiterbildungen des Trainer- und Übungsleiterteams zu sorgen. Kassenprüfer Hermann Diesch bescheinigte dem Kassier eine einwandfreie Führung der Kasse. So konnte die gesamte Abteilungsleitung ohne Gegenstimmen entlastet werden.

Die Neuwahlen brauchten nur eine Änderung mit sich. Da die Abteilung ihre Öffentlichkeitsarbeit neu ausrichten möchte, war ein Beisitzer für dieses Thema gesucht. Er fand sich in der Person von Marc Franzen.

Die übrigen Posten konnten mit ihren bisherigen Inhabern wiederbesetzt werden, so dass das Leitungsteam der Turnabteilung auch in den nächsten beiden Jahren aus Oliver Schneider (Geschäftsführung), Gerhard Eschrich (Finanzen), Elke Schömezler (Mitgliederbetreuung), Julia Rieger (Öffentlichkeitsarbeit), Carola Braig (Investitionen) und Melanie Hirscher (interne Organisation) besteht. Als Kassenprüfer wurden Hermann Diesch und Günter Maier gewählt. Wahlleiter und Ehrenmitglied Bernd Hofmann bedankte sich beim Vorstandsteam für die Arbeit in den vergangen beiden Jahren und wünschte für die kommende Wahlperiode viel Erfolg und ein glückliches Händchen.

Zum Abschluss der Versammlung wurden verdiente Ehrenamtliche der Turnabteilung geehrt. Für ihren langjährigen Einsatz erhielten Birgit Franzen, Miriam Enzenmüller, Elena Neut, Melanie Hirscher und Larissa Schneider jeweils die TSV-Ehrennadel in Bronze.

Gerhard Eschrich wurde für sein langjähriges Engagement auf den verschiedensten Gebieten mit der TSV-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.