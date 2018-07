Turner ermitteln ihre Besten

Die Turnerinnen des TSV Tettnang und des TSV Eriskirch haben am vergangenen Wochenende in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle ihre Vereinsmeisterschaften abgehalten. Knapp 80 Kinder und Jugendliche waren am Start. Am meisten strahlten nach einem schönen Wettkampf die Siegerinnen: Heidi Dirlewanger (Jugend TSV Tettnang), Lina Elflein (Jugend TSV Eriskirch) und Lena Franzen (Aktive TSV Tettnang) gewannen die Gesamtwertung und sind die Vereinsmeisterinnen der beiden Vereine.

Es ist ein kleines Jubiläum, als TSV-Geschäftsführer Oliver Schneider am Samstag Turnerinnen und Zuschauer zu den Vereinsmeisterschaften der beiden befreundeten Vereine begrüßte. Genau 20 Jahre zuvor hatten die Tettnanger Turner ihre internen Titelkämpfe erstmals absolviert. Seitdem ist der Wettkampf in familiärer Atmosphäre der Höhepunkt im Jahreskalender der Leistungsturngruppe. Seit einigen Jahren ist der TSV Eriskirch mit dabei.

Traditionell sind die Vereinsmeisterschaften auch der erste Wettkampf für die neue F-Jugend. So waren die jüngsten TSV-Turnerinnen auch dieses Mal mit großem Eifer bei der Sache und zeigten stolz ihre in der kurzen Zeit gelernten und extra auf sie zugeschnittenen Übungen. Nach dem ersten Gerät war auch die anfängliche Nervosität fast abgelegt.

Neben den Vereinsmeisterinnen wurden in jeder Altersklasse die Vereinssiegerinnen ermittelt und mit kleinen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Urkunden geehrt. Vereinssiegerinnen des TSV Tettnang wurden in diesem Jahr Bernadette Gundlach (F-Jugend), Sophie Moser und Laura Vulpis (beide punktgleich, E8), Mila Berens und Nelia Moll (beide punktgleich, E9), Ahyun Cho (D10), Heidi Dirlewanger (D11), Lena Eberle (C12), Lola de Oliveira (C13), Isabel Eberle (B) und Sophia Steinmann (A). Beim TSV Eriskirch hängten sich Nora Schlegel (F), Finja Köhl (E), Lina Elflein (D-Jugend), Julia Köhl (C) und Esther Ruff (B) die Goldmedaillen um.

Einzelwertungen umgerechnet

Schließlich warteten drei Wanderpokale für die Vereinsmeisterinnen auf ihre neuen Besitzer. Da die Jugendlichen in ihren altersentsprechenden Übungen verschieden viele Punkte erreichen können, wurden zur Ermittlung der Vereinsmeisterin die erturnten Einzelwertungen in eine Zehn-Punkte-Wertung umgerechnet. Hierdurch waren die gezeigten Leistungen auch altersübergreifend miteinander vergleichbar. Vereinsmeisterin des TSV Eriskirch wurde Lina Elflein, die sich mit tollen Übungen gegen Vorjahressiegerin Julia Köhl und Jana Scheffler durchsetzte.

Bei den Aktiven des TSV Tettnang wurde Lena Franzen Vereinsmeisterin und gewann den Wanderpokal. Die Titelverteidigerin Anke Forster kam diese Mal auf Platz zwei. Bei den Jugendlichen konnte Heidi Dirlewanger ihren Titelgewinn vom Vorjahr wiederholen und wurde zum zweiten Mal Vereinsmeisterin der Jugend des TSV Tettnang. Zweite und damit Vize-Vereinsmeisterin wurde Selina Neuer, auf Rang drei kam Lola de Oliveira.