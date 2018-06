Turm sorgt für Kletterspaß

Viel Freude haben die Kinder der Flüchtlingsfamilien in der Anschlussunterkunft Hagenbuchen an ihrem neuen Kletterturm. Das Spielgerät wurde vom Asylnetzwerk Tettnang und dem Outdoor-Ausrüster Vaude gespendet. Das Obereisenbacher Unternehmen verkaufte jüngst Taschen, die von geflüchteten Menschen genäht wurden. Der Erlös ging ans Asylnetzwerk. Die Anschlussunterkunft in Hagenbuchen ist seit September 2017 bewohnt, aktuell leben 28 Kinder unter zwölf Jahren dort. Der Kletterturm wird von den Kindern begeistert benutzt und wertet außerdem die Außenanlage optisch auf. Foto: Anette Rösler (anrö)