Türenmanufaktur Holitsch ehrt treue Mitarbeiter

Die Türenmanufaktur Holitsch hat Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Seit 15 Jahren sind Markus Zapf und Hrvoje Condic-Jurkic dabei, seit 30 Jahren Uwe Schüle, seit 40 Jahren Josef Renz und Josef Schupp. Auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit blickt Karl-Heinz Bayer zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde aufgrund der Corona-Situation auf eine Weihnachtsfeier verzichtet. Firmenchef Alois Holitsch überreichte am letzten Arbeitstag die Urkunden und entließ alle Mitarbeiter mit einem kurzen Jahresrückblick und einem Essenspaket in den Weihnachtsurlaub. Die Türenmanufaktur Holitsch freut sich außerdem darüber, dass sie im Corona-Jahr ganz ohne Kurzarbeit oder staatliche Hilfen ausgekommen ist. „Das Gegenteil war der Fall. Die Auftragslage war überdurchschnittlich gut“, heißt es in der Mitteilung.