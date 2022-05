TTC Tettnang realisiert Aufstieg in die Bezirksklasse

Die erste Tischtennismannschaft des TTC Tettnang steigt in die Bezirksklasse auf. Ein 8:8 gegen den Tabellenletzten TSG Ailingen II genügte den Tettnangern, um den zweiten Platz in der Kreisliga A hinter dem ungeschlagenen TTV Wolpertswende zu fixieren.

Tettnangs Aufstieg stand erst zwei Wochen nach dem Saisonabschluss gegen Ailingen II fest. Der TTC musste nämlich noch auf das Spiel zwischen Wolpertswende und dem Dritten TSV Meckenbeuren II warten. Weil Wolpertswende mit 9:6 gewann, stand der Aufstieg in die Bezirksklasse dann aber fest. Da die erste Mannschaft Meckenbeurens in der Bezirksliga spielt, kann die zweite Mannschaft des TSV nun über die Relegation gegen die SG Aulendorf III in die Bezirksklasse folgen.

Dort wird eben schon der TTC Tettnang in der kommenden Saison vertreten sein. Den entscheidenden Punkt holte das Team gegen Schlusslicht Ailingen II, als es ohne seinen Spitzenspieler Julian Cilek auskommen musste. Zwischenzeitlich lag Tettnang mit 4:8 hinten, aber David Bolk, Stefan Merath und Henry Winkler brachten den TTC auf 7:8 heran und das Spitzendoppel Stefan Wagner und Philipp Junginger sicherte letztlich das Remis.

Um den Aufstieg in die Kreisliga B spielt der TTC Tettnang II. Nach Platz drei in der Kreisliga C geht es im Relegationsspiel am Samstag, 7. Mai (13.30 Uhr), in der Sporthalle Buch in Meckenbeuren gegen den SV Blitzenreute II.