TTC-74 Tettnang mit deutlichem Sieg

Die erste Herrenmannschaft des TTC-74 Tettnang bleibt in der Tischtennis-Kreisliga A weiter an Spitzenreiter SV Fronhofen dran. Gegen den ersatzgeschwächten SVW Weingarten III gab es für den Tabellenzweiten einen deutlichen 9:1-Erfolg. Nach sechs Spielen haben die Tettnanger fünf Siege auf dem Konto.

Aufgrund der Besetzung des Gegners wurde es eine einseitige Begegnung. Die Tettnanger gingen konzentriert an die Platten und dominierten von Beginn an das Spiel. Bei den Eröffnungsdoppeln holten Karl Knöpfler/Stefan Merath, David Bolk/Markus Schmidt mit Dreisatzsiegen und Stefan Wagner/Philipp Junginger mit einem knappen Fünfsatzsieg die 3:0-Führung. Im weiteren Spielverlauf bauten die Montfortstädter die Führung mit Siegen von Wagner, Junginger und Knöpfler auf 6:0 aus. Für den gut integrierten Jugendspieler David Bolk gab es diesmal eine Niederlage. Nach einem ausgeglichenen Spiel musste er sich dem routinierten und älteren Gegner Deniz Rehbein knapp geschlagen geben. Merath, Schmidt und nochmals Junginger sorgten dann für den doch deutlichen 9:1 Sieg. Mit 10:2 Punkten ist Tettnang weiterhin Tabellenzweiter und empfängt am nächsten Spieltag den fünftplatzierten TSB Ravensburg (Samstag, 3. Dezember).

Zweite Mannschaft weiter ohne Punkt

Zweiter sind auch die beiden Jugendteams in der Kreisliga A und Kreisliga B. Weiter schwer tut sich die noch punktlose zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga B. Gegen den SC Markdorf verloren sie mit 5:9.