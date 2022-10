TTC-74 Tettnang festigt den zweiten Platz

In der Tischtennis-Kreisliga A hat der TTC-74 Tettnang den zweiten Platz gefestigt. Die Montfortstädter schlugen zu Hause den Tabellenletzten SV Oberteuringen mit 9:7 und stehen somit nun bei drei Saisonsiegen.

Die Tettnanger gestalteten die Eröffnungsdoppel größtenteils erfolgreich. Karl Knöpfler und Stefan Merath sowie David Bolk und Markus Schmidt dem TTC eine 2:1-Führung. Unterlegen waren Philipp Junginger und Stefan Wagner – beide verloren danach auch ihr Einzel, sodass Oberteuringen zwischenzeitlich mit 3:2 vorne lag. Es ging auch in der Folge eng zu. Knöpfler, Bolk und Merath besorgten mit ihren Erfolgen einen Zwei-Punkte-Vorsprung. Merath und Oberteuringens Andreas Hankamer lieferten sich dabei den längsten Satz des Spiels: Mit 18:16 legte Merath in diesem Duell vor. Die Gäste drehten jedoch erneut die Partie in der Turnhalle der Ludwig-Uhland-Schule an der Weinstraße , nach Niederlagen von Schmidt, Junginger und Wagner stand es 5:6 aus der Sicht der Tettnanger. Auch in der Folge ging es weiter spannend zu: Knöpfler, Merath und Schmidt siegten für Tettnang und Elmar Skurka für Oberteuringen. Vor dem entscheidenden Schlussdoppel hatte der TTC somit schon das Unentschieden sicher, und es sollte auch der Sieg werden. Knöpfler/Merath sicherten Tettnang mit einem 3:0 einen 9:7-Sieg gegen Oberteuringen. Mit 6:2 Punkten bleibt der TTC an Platz zwei in der Kreisliga A. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Tettnanger am Samstag, 12. November, beim TSV Meckenbeuren II. Los geht es in der Sporthalle Meckenbeuren um 19 Uhr.

Immer noch auf den ersten Punkt wartet die zweite Tettnanger Mannschaft in der Kreisliga B. Bei der TSG Ailingen II sah es nach den Eingangsdoppeln noch gut aus. Der TTC-74 führte mit 2:1, aber im weiteren Spielverlauf gab es nicht mehr viel zu holen. Tettnang verlor mit 3:9 und rangiert auf dem letzten Tabellenrang.

Weiter an der Tabellenspitze steht die erste Jugendmannschaft des TTC-74 Tettnang in der Kreisliga A. Jakob Mosch, Peter Krapf und Varvara Guseva gewannen bei der SG Aulendorf überraschend deutlich mit 10:0. Mit 6:0 Punkten führt Tettnang die Tabelle vor dem SV Ettenkirch an.