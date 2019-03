TSV zu Gast beim Tabellendritten

Am 13. Spieltag der Fußball-Regionenliga (Staffel 6) gastiert die Oberligareserve des TSV Tettnang beim SV Deuchelried. Spielbeginn am Sonntag, 24. März, ist um 11 Uhr. Seit dem Aufstieg des SV Deuchelried in die Spielklasse konnte der TSV noch keinen einzigen Sieg gegen den SVD verbuchen.

Laut Vorschau endeten die Duelle beider Mannschaften allesamt knapp mit höchstens einem Tor Unterschied. Deuchelried befindet sich derzeit im Kampf um den zweiten Tabellen- und damit Relegationsplatz, Tettnang liegt nach dem Unentschieden am vergangenen Sonntag immer noch auf Platz acht. Für die Tettnangerinnen gilt es, die gleiche Effektivität und Konzentration vor dem gegnerischen Tor an den Tag zu legen wie gegen Bellamont.