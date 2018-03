TSV will Heimstärke erneut in Zählbares ummünzen

Das erste Heimspiel in der Oberliga Baden-Württemberg seit dem 29. Oktober 2017 bestreiten die Fußballerinnen des TSV Tettnang am nächsten Sonntag. Gegner am 18. März ab 14 Uhr im Ried ist der Tabellennachbar VfL Sindelfingen Ladies II. „Wir wollen zu Hause endlich wieder einmal gewinnen“, gibt TSV-Coach Alexander Haag die Marschroute für den Start des Tabellensiebten nach der Winterpause vor.

Nach einem recht verheißungsvollen Saisonstart mit zwei Heimsiegen gegen VfB Obertürkheim (2:0) und TSV Neckarau (4:1) sowie einem Unentschieden (0:0) gegen Sindelfingen geriet der Motor der Tettnangerinnen im Herbst kräftig ins Stottern. Zwar gab es vor heimischem Publikum nochmals Siege gegen FV Bellenberg (3:1) und FC Freiburg-St. Georgen (2:1). Abgesehen vom Remis im Rückspiel am vergangenen Sonntag in Obertürkheim (1:1), gingen die restlichen Auswärtsspiele allesamt verloren. Entsprechend durchgereicht wurde der TSV in der Tabelle und verharrt aktuell auf dem siebten Rang.

Ärgerliches 1:1

Ärgerlich für Coach Haag war das Unentschieden der Vorwoche in Stuttgart vor allem deshalb, weil seine Mannschaft klare Torchancen ungenutzt ließ und durch den einzigen Abwehrschnitzer prompt den 1:1-Ausgleich kassierte. Verletzungs- und grippebedingt standen Haag vier Spielerinnen aus dem Kader der B-Juniorinnen zur Verfügung, auf die er auch am Sonntag gegen Sindelfingen zurückgreifen möchte. Wieder mit dabei sein wird TSV-Stürmerin Sandra Trautwein nach ihrer Krankheit. Gespannt ist Alexander Haag darauf, inwieweit seine Fußballerinnen gegen den punktgleichen Tabellensechsten auf dem heimischen Rasenplatz im Tettnanger Ried zurechtkommen werden: „Wir haben während der gesamten Vorbereitung auf Kunstrasen trainiert“, gibt der TSV-Trainer zu bedenken.

Das Hinspiel des TSV bei der Bundesligareserve in Sindelfingen endete torlos. „Das war eine verrückte Partie“, erinnert sich Haag, die aus seiner Sicht damals auch „10:10 oder 10:0 oder 0:10 hätte enden können“. Da sein Team in der Oberliga bislang zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben hat, rechnet der TSV-Coach fest mit einem Heimdreier.